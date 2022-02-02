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FlyOne Ermenistan'dan İstanbul seferlerine başlıyor - Son Dakika

FlyOne Ermenistan'dan İstanbul seferlerine başlıyor

02.02.2022 16:31

Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan İstanbul'a seferleri bugün başlayacak FlyOne hava yollarının Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan, "Uzun aradan sonra Erivan ile İstanbul arasında hava yolu bağlantısının tekrar başlanmasına büyük önem vermekteyiz.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan İstanbul'a seferleri bugün başlayacak FlyOne hava yollarının Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan, "Uzun aradan sonra Erivan ile İstanbul arasında hava yolu bağlantısının tekrar başlanmasına büyük önem vermekteyiz." dedi.

Ananyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferlerinin başlatılmasına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şirketin, Erivan-İstanbul, İstanbul-Erivan güzergahında ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirten Ananyan, "Uzun aradan sonra Erivan ile İstanbul arasında hava yolu bağlantısının tekrar başlanmasına büyük önem vermekteyiz." dedi.

İki ülkenin hava yolu yöneticilerine ve ilk yolcularına minnettar olduğunu ifade eden Ananyan, "Bizim misyonumuz kaliteli, fiyat açısından uygun, güvenli hizmet sunmaktır." şeklinde konuştu.

Ananyan, uçuşların, iki ülke halkları arasındaki bağların güçlendirilmesine de katkı sağlayacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bunun neticesinde insanlar ve şehirler arasındaki ilişkiler güçleniyor. Ekonomik ve ticari ilişkileri hız kazanıyor. Turizm imkanlarıyla karşılıklı ziyaretler de artıyor. Bunu temin etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Uçuşların başlaması, aynı zamanda Türkiye'deki Ermeni cemaatinin Ermenistan ile bağlarını yakın tutmasını sağlamak konusunda da önem taşımaktadır."

İlk seferlerde yolcu sayısının beklentileriyle uyumlu olduğunu, bunun ilerleyen günlerde daha da artmasını beklediklerini ifade eden Ananyan, "Uçuşlarımızın başarılı bir şekilde gerçekleşeceğinden eminim. Biz tabii ki her bir uçuş güzergahını açmadan önce bir araştırma yapıyoruz ve bu uçuş başarılı olarak." dedi.

FlyOne hava yolunun ilk seferini yapan uçak bugün yerel saatle 18.00'de Erivan'dan kalkacak.

Öte yandan Pegasus Hava Yollarına ait uçak da 23.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan'a hareket edecek.

FlyOne Ermenistan'dan İstanbul seferlerine başlıyor
FlyOne Ermenistan'dan İstanbul seferlerine başlıyor
FlyOne Ermenistan'dan İstanbul seferlerine başlıyor

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Ermenistan, İstanbul, Türkiye, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FlyOne Ermenistan'dan İstanbul seferlerine başlıyor - Son Dakika


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