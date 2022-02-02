Ermenistan'dan İstanbul'a seferleri bugün başlatan FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan kalktı.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri başlatıldı.
FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan ilk seferini yapmak için yerel saatle 18.00'de havalandı.
Şirket yetkililerine göre, yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu uçak İstanbul-Erivan seferini bu gece gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › FlyOne'ın uçağı Ermenistan'dan İstanbul'a ilk uçuş için Erivan'dan havalandı - Son Dakika