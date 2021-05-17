FM Espor Ligi başlıyor! - Son Dakika

Türkiye'nin ilk ve en büyük Football Manager Espor Ligi, FM Espor Ligi 22 Haziran Salı günü başlıyor. FMTurkeyEsport, sosyal medya hesapları üzerinden ligin detaylarını ve tanıtımını içeren bir gönderi paylaştı.
Bu sezon için lige katılan menajerler ve takımları şu şekilde:
Everton FC
Leeds Utd.
Wolves
AS Roma
ACF Fiorentina
Torino FC
Real Betis
Real Sociedad
Valencia CF
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Mönchengladbach
RB Leipzig
AS Monaco FC
Lille OSC
Olympique Lyonnais
FC Porto
SL Benfica
Ajax FC
FC Red Bull Salzburg
Shakhtar Donetsk
Playerbros ekibi olarak FM Ligine katılan tüm menajerlere başarılar diliyoruz, iyi bir sezon geçirmeniz dileğiyle. Bol şans!
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