FM Turkey eSport yeni sezon yepyeni organizasyon - Son Dakika
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FM Turkey eSport yeni sezon yepyeni organizasyon

16.01.2022 19:33
FM Turkey eSport yeni sezon yepyeni organizasyon

FM Turkey eSport, yedinci organizasyonunu 22 Şubat Salı akşamı başlatacağını duyurdu.

Kuruluşunun ilk yılını kutladığı bugünlerde, Türkiye'nin ve yeryüzünün ilk Football Manager E-Spor Takımı ve en büyük turnuva platformu FM Turkey eSport'u heyecan sardı. 32 menajer, 32 kulüp ile ilk kez bu kadar kalabalık düzenlenecek olan 5. Football Manager eSpor Turnuvası'nı 22 Şubat Salı akşamı saat 21: 00'de Twitch canlı yayını kura çekimi ile başlatacak.

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FM Turkey eSport 32 Menajer ve 32 Kulüp ile Başlıyor

FM Turkey eSport yeni sezon yepyeni organizasyon

Geçtiğimiz sene 4 turnuva ve 2 lig organizasyonlarında toplam 2.000 TRY para ödülü dağıtan, organizasyonlarına 50'den fazla menajer Türkiye, Almanya ve İsveç'ten katılım sağlayan, E-Spor dünyasının ilk NFT'sini 9 Haziran 2021'de yaratan ve toplamda iki farklı NFT'si olan, şimdiye kadar 6 şanslı kişiye toplam değeri 26.000 TRY olan NFT'lerini hediye eden FM Turkey eSport, 2022 yılında organizasyonlarına katılımlarının ücretsiz olacağını ve ödemelerin sadece TRY değil, blockchain dünyasının oyun ve medya kripto parası olan Enjin Coin'le de yapacağını duyurdu. Kurucu Mert Kuyumcu, "böylelikle sadece Football Manager için değil, tüm E-Spor camiasında kripto paraya hem NFT'leriyle hem de ödeme yöntemiyle geçiş yapan ilk platform" olduklarının da altını çizdi.

Katılımcıların yaş ortalamasının 28 olduğunu vurgulayan Mert Kuyumcu, İstanbul ve Ankara ağırlıklı olmak üzere, Eskişehir, Tekirdağ, Çorlu, Kayseri, Mardin, Diyarbakır, Van ve Stuttgart Almanya'dan da katılım geldiğini belirtti.

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Turkey, Espor, Salı, NFT, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: EsporGazetesi.com

Son Dakika Gamegar FM Turkey eSport yeni sezon yepyeni organizasyon - Son Dakika


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