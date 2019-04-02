FMV Işık Okulları Korosu İspanya'dan Ödüllerle Döndü

FMV Işık Okulları, uluslararası alandaki başarılarına her yıl yenilerini ekliyor. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da gerçekleşen "Golden Voices of Montserrat" uluslararası koro ve vokal yarışmasında FMV Ayazağa ve Ispartakule Işık Okulları korosu, Estonya, Litvanya, Şili, Norveç, Rusya, Japonya, Ukrayna, İsrail, Kazakistan, Özbekistan ülkelerinin koro ve vokal gruplarının yer aldığı yarışmada sergiledikleri performanslar ile öne çıktı. Dünyanın önde gelen çocuk, genç, büyük akademik korolarının yarıştığı bölümde 62 kişilik FMV Ayazağa ve Ispartakule Işık İlköğretim Okulları çok sesli korosu Oror, Zilli De Maşa ve Kuimba adlı şarkıları 3 ve 4 sesli olarak seslendirerek ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Yaşları 10 ile 13 arasında değişen 14 öğrencinin oluşturduğu vokal grubu ise, Estonya, Norveç, Rusya, Kazakistan, Litvanya ülkelerinin vokalleri ile yarıştı. Işıklılar, 4 sesli ve a capella olarak seslendirdikleri iki şarkı performansları ile diğer ülkeler arasından sıyrılıp üçüncü oldular.