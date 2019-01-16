Son Dakika Haberleri: FMV Işık Okulları Öğrenciler Edirne'deki Kardeşlerine Destek Oldu

FMV Işık Okulları Öğrenciler Edirne'deki Kardeşlerine Destek Oldu

19 dakika önce

FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi öğrencileri, Creativity (Yaratıcılık), Activity (Etkinlik) ve Service (Toplumsal hizmet) kelimelerinden oluşan, CAS programı çerçevesinde "Minik Yüreklere Işık Olalım" sloganıyla hareket ederek "Işıklı Gelecekler" projesine hayat verdi.

FMV Işık Okulları Öğrenciler Edirne'deki Kardeşlerine Destek Oldu, System.String[]

Uluslararası platformda seçkin üniversiteler tarafından tanınan International Baccalaureate (IB) Diploma Programı, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, araştırmacı, duyarlı, kültürler arası anlayışa katkıda bulunacak öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyor. FMV Ayazağa Işık Lisesi - Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, IB modüllerinden olan CAS programı kapsamında bu yıl 10.su gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen "Işıklı Gelecekler" projesiyle, Edirne Tayakadın köyüne bağlı "Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulu"nda anasınıfı ve ilköğretim öğrencilerinin öğrenimine destek vermeye çalıştılar.

14-15 Ocak 2019 tarihleri arasında Edirne ilinin Tayakadın köyünde gerçekleştirilen projede; FMV Ayazağa Işık Lisesi- Fen Lisesi'nden 41 öğrenci ve 5 öğretmenin desteğiyle okuldaki 100 öğrenciyle iki gün süresince çeşitli aktiviteler yapıldı. Proje kapsamında öğrencilerle birlikte İngilizce öğretici oyunlar; drama ve spor aktiviteleri; fen deneyleri, eğlenceli matematik oyunları oynandı; ebru, maske, atık malzemelerden heykel ve farklı tekniklerde boyama etkinlikleri yapıldı. Böylece öğrencilerin akademik, duygusal, sosyal ve bireysel gelişimlerine destek olmaya çalıştılar.

Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulu'nda projelerini hayata geçiren FMV Işık Okulları öğrencileri, okuldaki çocuklar adına ihtiyaçları belirleyerek kendi aralarında topladıkları kitaplardan oluşan bir kütüphane yardımında bulundular. Röportaj ve gözlem yoluyla okulun diğer ihtiyaçlarını belirleyen öğrenciler okul yararına kampanya başlatma ve Nisan ayında projeye devam etme kararı aldılar. FMV Işık Okulları öğrencileri, proje öncesinde etkinlikleri planladılar, daha etkin olabilmek adına komiteler oluşturdular. Öğrenciler ve öğretmenleri, Edirne'nin kültürel zenginliklerini ve tarihi dokusunu temsil eden Selimiye Camii, II. Beyazid Külliyesi, Arasta Çarşısını gezme fırsatı da buldular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:37 Kaynak: Bültenler

Ayazağa, Edirne, Güncel
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