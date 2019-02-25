Fmv Işık Okulları Öğrencileri Amerika'da Türkiye'yi Temsil Edecek
13 dakika önce
Işıklı öğrenciler, öğrencilerin yaratıcı düşünme, takım çalışması, problem çözme, iş birliği içinde çalışma gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir turnuva olan Destination Imagination'da şampiyon oldu.
FMV Işık Okulları Destination Imagination Takımları, dünya finallerinde!
Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'nda, 7'şer kişilik 447 takımın katılımıyla gerçekleşen Destination Imagination 2019 Türkiye Turnuvası'nda FMV Ispartakule Işık Lisesi öğrencilerinden oluşan takım, yarışmanın en önemli kategorilerinden olan 'Bilimsel Kategori'nin birincisi seçildi. Öğrenciler, ülkemizi, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek olan global finallerde temsil edecek.
GLOBAL platformda en önemli takım çalışması ve çözüm geliştirme etkinliklerinden olan Destination Imagination organizasyonunun Türkiye ayağında, FMV Işık Lisesi Destination Imagination Kulübü "Tahayyül" adlı takımı da Türkiye finallerinde ikinci olurken, takım aynı zamanda "Torch Bearer Outstanding Service Learning" özel ödülüne de layık görüldü.
FMV Ayazağa Işık İlkokulu Destination Imagination takımı da aynı yarışmada ilkokul kategorisinde düzenlenen doğaçlama bölümünde ikincilik elde etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:03 Kaynak: Bültenler
Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı
Bakan Dönmez: BORON Satışına Yetişemiyoruz, Üretimi İki Katına Çıkardık
Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor
SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok