Son Dakika Haberleri: Fmv Işık Okullarından Minikler İçin Kodlama Yarışması

Fmv Işık Okullarından Minikler İçin Kodlama Yarışması

51 dakika önce

FMV Ayazağa Işık İlkokulu, anaokulu öğrencileri için "Okul Öncesi Kodlama, Robotik, STEAM Etkinlikleri ve Yarışması" düzenleyecek.

Fmv Işık Okullarından Minikler İçin Kodlama Yarışması, System.String[]

Teması, temiz deniz ve deniz hayatı olan etkinliğe İstanbul'da bulunan özel veya devlet anaokullarından 5-6 yaş grubu öğrencileri ile ilkokulların 5-6 yaş grubu ana sınıfı öğrencileri katılabilecek.9 Şubat 2019 tarihinde yapılacak etkinliğe başvurular 1 Şubat tarihine dek gerçekleşecek.

Amacı, okul öncesi dönemdeki öğrencilerin; eleştirel düşünme, planlama yapma, uygulama, kendilerini ifade etme, sorgulama ve oyun odaklı öğrenmelerine katkıda bulunma, algoritmik ve tasarım odaklı düşünmelerine yardımcı olma, yaratıcılıkları ile olaylar arası bağlantı kurma becerilerini geliştirme, ince motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunma, problemlere karşı adım adım algoritma kurarak çözüm bulmalarını sağlama, iş birliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin öz güven ve öz yeterliliğini geliştirme gibi unsurlar olan yarışmada, kazanan okula "Robot Seti", kazanan takımın öğrencilerine "Kodlama ve Algoritma Eğitimi",kazanan takımın danışman öğretmenine "Okul Öncesi STEAM Eğitimi" verilecek.

Etkinlikler ve yarışma; algoritma ve kodlama becerilerini kavrama, atık malzeme ve birleştirilebilir parçalar ile ürün oluşturma, mühendislik, matematik, teknoloji ve fen becerilerini kullanma ve yaratıcı hikâye oluşturma gibi dört farklı alandan oluşacak.

Yarışmaya, İstanbul'da bulunan özel ve devlet anaokulu 5-6 yaş grubu öğrencileri ile ilkokulların5-6 yaş grubu ana sınıfı öğrencileri katılabilecek. Her okuldan sadece 4 kişiden oluşan bir takımın yer alacağı yarışmada takımlar, 2 kişilik robotik kodlama ekibi ve 2 kişi tasarım ekibinden oluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:58 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı: İstanbul'a Yarın Kar Geliyor Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı

Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı Başıboş Köpeklerin Keçilere Saldırdığı İddiasına Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden Yalanlama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 15:49:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fmv Işık Okullarından Minikler İçin Kodlama Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]