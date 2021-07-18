Fnatic, ezeli rakibi G2'yu mağlup etti ve LEC'de altıncı haftayı lider tamamladı - Son Dakika

Fnatic, ezeli rakibi G2'yu mağlup etti ve LEC'de altıncı haftayı lider tamamladı

Fnatic, ezeli rakibi G2\'yu mağlup etti ve LEC\'de altıncı haftayı lider tamamladı
Son Güncelleme: 18.07.2021 00:47

Fnatic, G2 karşısında aldığı galibiyet ile playoff potasındaki yerini garantiledi

Avrupa ligi LEC'de altıncı hafta mücadeleleri bugün oynanan beş karşılaşma ile sona erdi. Lige çok kötü başlangıç yapan SK Gaming önce Mad Lions, ardından Excel'i yenerek ilk defa bir haftayı 2-0 kapatmayı başardı. Temsilcimiz Armut'un ekibi Mad Lions ise dün alınan yenilginin ardından Team Vitality karşısında hata yapmadı ve galibiyet sayısını sekize çıkardı.

Altıncı haftayı LEC tarihinin en büyük rekabeti G2 vs Fnatic derbisiyle noktaladık. Son hafta Rogue karşısında alınan galibiyetin ardından yükselişe geçen G2 ekibini durdurmayı başaran 'li Fnatic, 10G3M ile altıncı haftayı lider bitirdi ve playoff potasındaki yerini garantiledi.

LEC Yaz Mevsimi 6.hafta 2.gün sonuçları:

SK Gaming  1 — 0  Excel

Misfits Gaming  1 — 0  Schalke 04

Team Vitality  0 — 1  Mad Lions

Rogue  1 — 0  Astralis

Fnatic  1 — 0  G2

Haftanın ikinci günü oynanan birbirinden güzel beş karşılaşmanın özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Yedinci haftaya doğru gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Fnatic, ezeli rakibi G2'yu mağlup etti ve LEC'de altıncı haftayı lider tamamladı

Kaynak: Playerbros

Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Fnatic, ezeli rakibi G2'yu mağlup etti ve LEC'de altıncı haftayı lider tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Selçuk Bayraktar'dan ''Politikaya girecek misiniz?'' sorusuna yanıt: Mücadele neyi gerektiriyorsa onu yapacağız
00:33 Manisa'da anneyi öldüren kızını da yaralayan kişi intihar etti
00:26 Çin'de etkisini arttıran Saola Tayfunu bir kadını uçurdu
23:12 Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 yendi
22:57 İstanbul'da sahte doktor skandalı! Ameliyat yaparken yakalandılar
21:58 New York'ta ilk kez, ezan sesi hoparlörlerden dışarıya verildi
21:28 Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın kendisine hakaretler ettiği paylaşımı ortaya çıktı
21:04 Bolu'ya farklı illerden köpek bırakanlara 5 milyon liraya kadar para cezası kesilecek
20:31 Son Dakika: Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi
19:55 KKM hesaplarında 8 ay sonra ilk düşüş yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 03:06:10. #1.12#
SON DAKİKA: Fnatic, ezeli rakibi G2'yu mağlup etti ve LEC'de altıncı haftayı lider tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement