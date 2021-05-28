Fnatic'in üst koridor oyuncusu Bwipo orman rolüne geçiş yaptığını açıkladı! - Son Dakika

2015 yılında mCon Esports ile başlayan altı yıllık kariyerinde kendisini üst koridor rolü ile özdeşleştirdiğimiz Gabriel 'Bwipo' Rau, yaptığı açıklamayla orman rolüne geçiş yaptığını duyurdu. Fnatic'in genç ormancısı 'in Team Vitality'e transfer olmasından sonra taraftarlar yeni ormancı transferi beklerken, Bwipo herkesi şaşırttı.

2017 yılının Ocak-Şubat aylarında ligimizde Dark Passage takımında forma giyen Bwipo, tüm League of Legends espor topluluğunun yakından tanıdığı ve eğlenceli karakteriyle sevdiği bir isim. Daha önce 2018 yılında bir buçuk aylık süre zarfında alt koridor rolünde gördüğümüz başarılı oyuncu bu sefer şansını ormancı olarak deneyecek. İşte Bwipo'nun açıklaması:

'Tüm ekip arkamda durmasa böyle bir değişikliğe gitmezdim. Herkesle bireysel olarak konuştum, tüm çalışanlar ve oyuncular bu işi başarabileceğimiz konusunda hemfikir.'

Fnatic resmi hesabından paylaşılan rol değişikliği duyurusu sizlerle

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