Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor - Son Dakika

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor

6 saat önce

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor

İZMİR - Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor.

Bugün itibariyle yasa gereğince bin 247 hükümlü Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan ayrılıyor. Sabah başlayan izin belgeleri ile bin 247 kişi ayrıldı. Hükümlülerin korunma önlemleri alınarak, İzmir Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmalarıyla gidecekleri noktalara sevki sağlanıyor. İl içinde oturanlar otobüslere sevk edilirken, il dışında oturanlar ise İzmir otogarına yönlendiriliyor.

Öte yandan sevk araçları dezenfekte edildi, araç içinde sosyal mesafelerin korunacağı belirtildi. Tüm hükümlülere ise maske dağıtıldı. Ateşleri ölçülen hükümlülerin sağlık kontrolleri Foça Devlet Hastanesinden gelen hekimler aracılığıyla yapıldı.

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor

İzmir, Foça, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 04:05 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesinde Bahçeli'yi işaret edip örtülü af olarak değerlendirdi Tahliye edilen hükümlü: "Hala inanamıyoruz çok mutluyuz" Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:28
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı         
22:20
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı         
21:33
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak         
21:28
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı         
21:24
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak         
21:16
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı         
21:07
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi         
21:05
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti         
20:46
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı         
20:43
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı         
20:36
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı         
20:30
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı         
20:24
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı         
20:18
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı         
18:53
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 22:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bin 247 hükümlü ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]