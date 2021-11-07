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FOÇA AÇIKLARINDA 52 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI - Son Dakika

FOÇA AÇIKLARINDA 52 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

07.11.2021 18:16

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 52 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 52 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından saat 02.00 sıralarında Aslanburnu mevkii açıklarında can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi. Can sallarındaki 36'sı erkek, 13'ü kadın ve 3'ü çocuk 52 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik görevlileri tarafından gemiye çıkartılarak Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi. Düzensiz göçmenler yasal işlemleri yapılmak üzere Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Soruşturma sonucunda düzensiz göçmenlerden 7'sinin Suriye (3 erkek, 2 kadın, 2 çocuk), 8'inin Kongo (6 erkek, 2 kadın), 26'sının Somali (19 erkek, 6 kadın, 1 çocuk), 7'sinin Eritre (6 erkek ve 1 hamile kadın), 3'ünün Angola (1 erkek, 2 kadın), 1'inin Haiti (erkek) uyruklu olduğu tespit edildi. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiklerini ifade eden göçmenlerden hamile olan kadın Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 51'inin Foça'daki işlemleri sürüyor.Göçmenlerin işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

FOÇA AÇIKLARINDA 52 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
FOÇA AÇIKLARINDA 52 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
FOÇA AÇIKLARINDA 52 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
FOÇA AÇIKLARINDA 52 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
FOÇA AÇIKLARINDA 52 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Göçmen, Yunan, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FOÇA AÇIKLARINDA 52 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FOÇA AÇIKLARINDA 52 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI - Son Dakika
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