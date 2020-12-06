Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'den "kurtarılmış bölge" sözlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, belediye meclis toplantısında Foça için söylediği "kurtarılmış bölge" sözünün yanlış anlaşıldığını belirterek, yanlış anlamaya sebebiyet verdiği için özür diledi.

Gürbüz, yaptığı açıklamada, tarihi, doğası, denizi ve tüm doğal zenginliklerinin korunması amacıyla 1990 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen ilçenin, yasalar sayesinde betonlaşmaktan, ağır sanayi bölgesi olmaktan, denize gölge düşürecek büyük yapıların inşasından kurtarıldığını ifade etti.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getiren Gürbüz, "Foçamız için söylediğim 'kurtarılmış bölge' sözlerim tamamen yanlış anlaşılmıştır. Kamuoyundan yanlış anlamaya sebebiyet verdiğim için özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Foça'nın birinci derece doğal ve arkeolojik sit alanı olması sebebiyle güzelliğini koruyabildiğini kaydeden Gürbüz, şöyle devam etti:

"Ayrıca 8 Eylül 2020 tarihli ve 2941 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilçemizdeki doğal sit alanının 'kesin korunacak hassas alan" olarak tescillenmesi de Foçamız'ın güzelliğini kaybetmesine neden olacak tüm girişimlere karşı yine yasalar sayesinde korunan bir bölge olduğunu göstermektedir."