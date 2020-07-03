Foça belediye meclisi, 4 ay sonra yeniden toplandı - Son Dakika

Foça belediye meclisi, 4 ay sonra yeniden toplandı

Foça Belediye Meclisi, normalleşme sürecindeki ilk toplantısını 2 Temmuz 2020 Perşembe günü Denizkent Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını nedeni ile 4 ay süresince ertelenen toplantıda; encümen ve ihtisas komisyonlarının seçimleri gerçekleştirildi. Faaliyet raporları değerlendirildi.

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Bahane değil, çözüm ürettik

Salgının yarattığı zorlu şartlarda imkanları ölçüsünde tüm güçleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların ve esnafın yanında ve destekçisi olduklarını ifade eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Küçük bir belediyeyiz, israf etmeden bir yandan da iş yapıyoruz. Bahane değil, çözüm ürettik. Göreve gelir gelmez Foça'nın ömrünü tamamlamış olan su hatlarını yenilemek için çalışmalar başlattık. Fevzipaşa Mahallesinin asla giderilemez denilen kanalizasyon sorununu kısa süre sonra çözüme kavuşturuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Tunç Soyer'e, bürokratlarına ve kıymetli meclise çok teşekkür ederim.

Foça'mız için ne gerekiyorsa yapacağız

Yeni Foça sahil bandı ışıklandırması, Bağarası sokak sağlıklaştırılması ve ilçe genelinde parke taş yol döşeme ve asfalt yol yapımı gibi birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Yeni Anaokulu binasını, Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi ortaklığı ile tamamlayıp, Milli Eğitimin hizmetine sunduk. Yeni Foça Arıtma Tesisinde yaşanan sorunları mutlaka gidereceğiz. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ile ilgili yurtdışından sağlayacağımız fonla, cebimizden bir kuruş çıkmadan gerçekleştireceğimiz bir projemiz var. Koruma amaçlı imar planımızda son aşamaya gelişimiz hepimizi mutlu ediyor. Foça'mızın denizini de havasını da korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Sağlıklı günlerde Foça'mızın menfaatleri doğrultusunda, her zaman özverili, daha çalışkan, mesai ve saat düşünmeden hizmet etmeye devam edeceğiz.''dedi.

Fatih Gürbüz, Koronavirüs, İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:25 Kaynak: Bültenler

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