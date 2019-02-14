Foça Belediyesi'nden Vatandaşlara Sevgililer Günü Çiçeği
1 saat önce
Foça Belediyesi'nin ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 2 bin adet çiçek dağıttı.
Foça
Belediyesi'nin ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Günü
nedeniyle 2 bin adet çiçek dağıttı.
Foça Belediyesi, Foça ve tüm mahallelerindeki vatandaşların Sevgililer Günü'nü çiçek vererek kutladı. Foça Belediye Başkanı Gökhan
Demirağ da, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Demirağ, mesajında, "Sevgi candır, emektir; sevgi huzurdur, mutluluktur, barıştır, dostluktur, sevgi herkes içindir. 14 Şubat Sevgi Gününüz kutlu olsun, tüm insanlığın yüreği sevgi ve saygıyla yeşersin" dedi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:44 Kaynak: İHA
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