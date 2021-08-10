Foça Belediyesi, yaşlı kadını karanlıkta bıraktı - Son Dakika

İzmir'in Foça ilçesinde, yaşadığı bölgeden 6 ay önce belediye tarafından 20 kilometre mesafedeki başka bir yere taşınan yaşlı kadın, kendisine söz verildiği halde aylardır elektriksiz ve susuz bırakıldığını, belediye tarafından verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Foça ilçesinde yaşayan ve gidecek yeri olmayan Nefise Boğatimur'a (65), yaşadığı konteynere su ve elektrik bağlanacağı vaadi ile kentin 20 kilometre uzaklığındaki Bağarası mevkiinde yer gösterildi. Buraya yerleşen kadın, verilen sözün tutulmaması nedeniyle susuz ve elektriksiz kaldı. Yalnız yaşayan yaşlı kadın, Foça Belediyesinden verilen sözün yerine getirilmesini istedi.

"Halim çok fena ne yapacağımı bilmiyorum"

Konteynerde yaşayan, akrabalarından ve kardeşlerinden ayrı yaşayarak hayatını yalnız devam ettiren Nefise Boğatimur, "Yemeğimi evde yapamıyorum, dışarıda yemek yiyorum, arkadaşların yanında kalıyorum, banyomu temizliğimi yapamıyorum. Karanlıkta kalıyorum, sıkılıyorum tansiyon hastasıyım. Halim çok fena ne yapacağımı bilmiyorum" dedi. Çalışamadığını ifade eden Boğatimur, "Eskisi gibi değilim, gücüm yok. Kadın olarak evde tek başına kaldığım için elektriksiz yatamıyorum evde, ellerin evine gidip yatıyorum. Bana kimse destek olmuyor, yetkililerden yardım istiyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR