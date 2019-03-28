Son Dakika Haberleri: Foça Belediyesinden Seçimde Özel Hizmet

Foça Belediyesinden Seçimde Özel Hizmet

25 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala Foça Belediyesi seçim hazırlıklarını tamamlarken, yerel seçimlerde oy kullanacak olan engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastaları oy kullanmak üzere sandığa taşıyacak.

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala Foça Belediyesi seçim hazırlıklarını tamamlarken, yerel seçimlerde oy kullanacak olan engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastaları oy kullanmak üzere sandığa taşıyacak.

Foça Belediyesi'ni arayarak iletişim bilgilerini bırakan vatandaşlar, 31 Mart 2019 Pazar günü evlerinden alınarak, oy kullanacakları sandıklara taşınacak ve oy kullanma işlemi bittikten sonra evlerine geri bırakılacak.

Foça Belediyesi tarafından Sabah 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan taşıma hizmeti ücretsiz olarak yapılacaktır.

Konu ile ilgili açıklama yapan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Bu güne kadar olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü de engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın yanlarında olmaya, demokrasinin gereği vatandaşlık görevlerini yerine getirmeye yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Foça Belediyesi'nin 31 Mart 2019 Pazar günü vereceği hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşların 0 533 894 63 94 numaralı telefondan kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

Politika
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