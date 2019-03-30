Foça Belediyespor da Hedef Bölgesel Amatör Lig
24 dakika önce
Foça Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'ine yükselmek için mücadele vermeye hazırlanırken, Foça temsilcisinin rakipleri belli oldu.
Foça Belediyespor
, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'ine yükselmek için mücadele vermeye hazırlanırken, Foça temsilcisinin rakipleri belli oldu. İzmir
Süper Amatör Lig Kırmızı Grup şampiyonu Foça Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'ine yükselme heyecanı yaşayacak. Şampiyonluğunu ilan eden takım; Alaçatı
Spor, Aliağa Belediyesi
Helvacı Spor, Torbalı
Spor, Ceyhan Altınyıldız
Spor ve Özçamdibi Spor ile karşılaşacak. Diğer takımlarında dahil olduğu maç programlarının ise nisan ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:35 Kaynak: İHA
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