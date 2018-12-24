Son Dakika Haberleri: Foça Belediyespor, Devreyi Lider Kapattı

Foça Belediyespor, Devreyi Lider Kapattı

1 saat önce

Şampiyonluk adaylarından Kemalpaşaspor'a konuk olan İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup lideri Foça Belediyespor, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Foça Belediyespor, Devreyi Lider Kapattı, System.String[]
Şampiyonluk adaylarından Kemalpaşaspor'a konuk olan İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup lideri Foça Belediyespor, öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup maçında Foça Belediyespor, Kemalpaşaspor'a konuk oldu. Kötü bir zeminde oynanan maçta Burak Beyit'in 27. dakikada attığı şık frikik golü Foça Belediyespor'u öne geçirdi. Kemalpaşaspor, Doğukan Faal'in 66. dakikada attığı gol ile beraberliği sağladı.

Foça Belediyespor bu sonuçla puanını 29 puana yükseltip, ligin ilk yarısını lider bitirmeyi garantiledi. Erteleme maçında, 26 Aralık Çarşamba günü Dikili Belediyespor ile karşılaşacak olan Foça Belediyespor, sahadan 3 puanla ayrılması halinde ikinci sıradaki Kemalpaşaspor ile arasındaki farkı 5'e çıkaracak.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, Foça Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Birtan İskit ve Foçalı taraftarlarla centilmence geçen karşılaşmayı izledi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:32 Kaynak: İHA

İzmir, Foça Belediyespor, Foça, Spor
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