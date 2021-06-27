Foça Belgesel Film Günleri, yurt dışı festivallere hazırlanıyor - Son Dakika

Foça Belgesel Film Günleri, yurt dışı festivallere hazırlanıyor

İZMİR - 4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri eğitimleri devam ediyor. Kültürel varlıkların korunması ile ilgili farkındalığı artırmak, kültürler arası etkileşimi sağlamak ve sürdürülebilir turizme destek ve katkıda bulunmayı amaçlayan organizasyonda katılımcıların çekimleri, yurt dışındaki festivallere gönderilecek.

4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri organizasyonu, İzmir Film Televizyon Yapımcıları Derneği ile birlikte düzenleniyor. Katılımcı sayısına göre oluşturulan grup sayısı 5 olurken toplamda 25 kişi eğitime devam ediyor. Organizasyonda görevli Ozan Akdeniz, "5 grubun birer tane 10 dakikalık film çıkarmasını istiyoruz. Bu çıkacak belgesel filmler daha sonra Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da gerçekleşecek iki festivalde daha yayımlanacak" dedi. Görüntü yönetmeni ve kameramanlık eğitmeni Hande Zerkin, "Yaklaşık olarak 15 senedir belgesel film projelerinde görüntü yönetmenliği ve kameramanlık yapıyorum. Şimdi de 4. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri kapsamında düzenlenen belgesel film atölyesinde eğitmenlik yapıyorum. Katılımcılar, başka hocalarımızdan belgesel film nedir, senaryosu nasıl yazılır gibi bazı eğitimleri aldı. Şimdi benimle ses ve kurgu üzerine bir eğitim alıyorlar. Kamera nasıl kullanılır, duygu ve ritim, anlatım nasıl oluşturulur gibi kurgu eğitimlerinden sonra katılımcılar tüm deneyimlerini kullanarak birer belgesel film oluşturacak" diye konuştu.

Katılımcılar heyecanlı

Yarışma katılımcılarından Pırıltı Onukar, "Foça'da Kocamemetler köyünde yaşıyorum. 4 senedir bu etkinliği takip ediyorum. Geçen yıl etkinlik online olmuştu. Nisan ayında başvuru yaptım, 25 kişi seçtiler. Biz 25 kişi olarak 5'er kişilik 5 gruba bölündük. İlk üç dersimiz senaryo yazımında konu bulmaktı. 5 dersimizi tamamladık, haftaya kendi filmlerimizi montajlama ve kurgu aşamasına geçeceğiz" dedi. Katılımcı Eylül Ergun da "Hem eğitim almak hem de deneyim sahibi olmak için katıldım. Filmler ve film çekimi çok ilgimi çeken konular. Hem kısa film hem de Foça'nın birleştiği yerde yer almak epey güzel oldu" ifadelerini kullandı. Katılımcı Senay Kızılateş ise, "Belgesel film çekmeye çalışıyoruz. Daha önce denemelerim vardı böyle bir şeyi duyunca heyecanlanarak katıldım. Bu çekeceğimiz film hem Foça'daki kültürü ve Foça'daki yaşamı tanıtacak hem de Kıbrıs'ta Yunanistan'da gösterilecek. Yurt dışında gösterime girecek olması beni daha da heyecanlandırdı" sözlerine yer verdi.