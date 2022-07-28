Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesindeki açıklamaya göre, Foça açıklarında 27 Temmuz'da can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 116 düzensiz göçmen, Göç İdaresi'ne sevk edildi - Son Dakika

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