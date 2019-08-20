Foça, Cittaslow birliğine üye olma sürecinde

Bu çalışmanın ilk adımında, Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem'in konuşmacı olduğu, ' 'Foça'nın Cittaslow'a Üye Olma Sürecinde Tanıtım Toplantısı'' yapıldı.

Beşkapılar Kalesi'nde yapılan toplantıda Bülent Köstem, Cittaslow ''Yavaş Şehir'' felsefesi ve organizasyonu ile üyelik süreci ve kriterleri konularında bilgiler aktardı.

Foça'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Foçalılar ve Foça dostlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantının moderatörlüğünü, Foça Belediye Meclisi'nin Cittaslow'a üye olma sürecinde yetkili olarak tayin ettiği, Foça Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Barçın yaptı.

AMACIMIZ, YÜKSEK KALİTEDE BİR KENT YARATMAK

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ''Cittaslow üyesi olmaktaki amacımız; Foça'mızı, yereli, doğalı, doğayı korumak. Yerel tarihi, yerel kültürü öne çıkararak; sakin, yaşanabilir ve yüksek kalitede bir kent yaratmak. Üreticimizin, esnafımızın ve tüm halkımızın yüzünü güldürmek. Uluslararası bir birliğe üye olmak, onun tecrübesinden yararlanmak, bütün bu hedeflere ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Bu yolda en büyük destekçimiz Cittaslow Türkiye'nin Koordinatörü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyoruz. Foça için doğruya, güzele; aşkla şevkle, çok çalışarak birlikte ulaşacağız. Cittaslow yolumuz açık olsun''dedi.

Foça Belediyesi tarafından, Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurulduğu müjdesinin verildiği toplantının sonunda toplantıya katılanlar Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem'e sorular sordu.

Cittaslow

Günümüzde 32 ülkeden 252 kentin üyesi olduğu Cittaslow ''Yavaş Şehir'' hareketi, İtalya'nın dört küçük kentinin belediye başkanlarının 1999 yılında bir araya gelerek kurdukları bir oluşum. Cittaslow hareketinin kuruluş amacı, kentlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan birbirine benzeme ve aynılaşmanın önüne geçilmesidir. Kentlerin yönetilirken yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerin, zanaatlarına, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi, birliğin üye kentler için ortaya koyduğu kriterler vasıtasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır.