Foça\'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayı ile etkinlikler düzenlendi

Bando eşliğinde eski hastane önünden başlayan yürüyüş, Demokrasi Meydanında son buldu. Haftanın anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Okulu Damat Halayı gösterisini sundu.

Açılış kortejine katılan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Hayatın her alanında eşit, bağımsız ve erişebilir bir çevre için, birlikte yaşamayı engelleyen tüm zorlukları birlikte aşmak zorundayız.''dedi.

Engelliler Haftası etkinlikleri, 12 Mayıs Perşembe günü, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde saat 20.00'deki Arsey Berkan Kaya'nın rol aldığı ''Hallac-ı Mansur'' isimli oyununun sahnelenmesi ve 16 Mayıs Pazartesi günü Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde saat 11.00'deki Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Okulunun gösterileri ile devam edecek. Aynı gün saat 13.30'da Yenifoça Çok Amaçlı Salonda Foça Belediyesi Boccia Takımı gösteri maçı yapacak.