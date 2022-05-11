Foça'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayı ile etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Foça'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayı ile etkinlikler düzenlendi

Foça\'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayı ile etkinlikler düzenlendi
Son Güncelleme: 11.05.2022 18:31

Foça Belediyesi, Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Okulunun birlikte düzenlediği Engelliler Haftası etkinliklerinin açılışı kortej yürüyüşü ile yapıldı.

Bando eşliğinde eski hastane önünden başlayan yürüyüş, Demokrasi Meydanında son buldu. Haftanın anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Okulu Damat Halayı gösterisini sundu.

Açılış kortejine katılan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Hayatın her alanında eşit, bağımsız ve erişebilir bir çevre için, birlikte yaşamayı engelleyen tüm zorlukları birlikte aşmak zorundayız.''dedi.

Engelliler Haftası etkinlikleri, 12 Mayıs Perşembe günü, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde saat 20.00'deki Arsey Berkan Kaya'nın rol aldığı ''Hallac-ı Mansur'' isimli oyununun sahnelenmesi ve 16 Mayıs Pazartesi günü Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde saat 11.00'deki Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Okulunun gösterileri ile devam edecek. Aynı gün saat 13.30'da Yenifoça Çok Amaçlı Salonda Foça Belediyesi Boccia Takımı gösteri maçı yapacak.

Kaynak: Bültenler

Engelliler Haftası, Demokrasi, Hastane, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foça'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayı ile etkinlikler düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Foça'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayı ile etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
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