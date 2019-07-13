Foça'da 15 Temmuz kapsamında tenis turnuvası
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İzmir'in Foça ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen tenis müsabakaları çekişmeli anlara sahne oldu.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:52 Kaynak: İHA
'in Foça
ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen tenis müsabakaları çekişmeli anlara sahne oldu.
FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında da, Foça ilçesinde tenis turnuvası düzenlendi. Turnuva, çekişmeli anlara sahne oldu. Foça İlçe Kaymakamı Ali Çetin
ve Garnizon Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Jandarma
Okul Komutanı Mehmet Yiğit'in de mücadele ettiği müsabakalarda, masterlar şampiyonu Tümamiral İbrahim Özdem Koçer oldu.
Müsabakalarda dereceye giren diğer kişilere de madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. - İZMİR
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