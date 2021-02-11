Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu - Son Dakika
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Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu

Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu

11.02.2021 16:53

İZMİR'in Foça ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan emekli bekçi Ahmet Gürel'in (67), denizde cansız bedeni bulundu.

İZMİR'in Foça ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan emekli bekçi Ahmet Gürel'in (67), denizde cansız bedeni bulundu.

Emekli bekçi Ahmet Gürel, geçen 9 Şubat Salı akşamı eve gitmedi. Ailesi de Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında MOBESE kayıtlarını incelenmeye aldı. Görüntülerden Gürel'in en son Beşkapılar Kalesi önünden başlayan liman bölgesinde görüldüğü tespit edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ekibi bugün Foça Komando Okulu Sosyal Tesisleri önlerinde yaptığı aramada, Gürel'in cansız bedenini buldu. Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet Gürel'in kesin ölüm sebebi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Polis, evli ve 2 çocuk babasının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Foça'da 2 gündür kayıp olan emekli bekçinin cesedi denizde bulundu - Son Dakika


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