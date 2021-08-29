FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI - 29 Ağustos 2021 - Son Dakika
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FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI - 29 Ağustos 2021

29.08.2021 19:34
FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI - 29 Ağustos 2021

FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMIFoça'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, saat 09. 30'da Cumhuriyet Meydanındaki çelenk sunma töreniyle başlayacak.

FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

Foça'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, saat 09. 30'da Cumhuriyet Meydanındaki çelenk sunma töreniyle başlayacak.

Saat 21. 00'de Kavala Kafeden başlayacak Fener Alayı, Demokrasi Meydanına ulaşacak.

Demokrasi Meydanında saat 21. 30'daki halk oyunları gösterisinin ardından Positive Live Project konser vermek üzere sahne alacak.

30 Ağustos Zaferinin 99. Yıl dönümünü kutlayan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, tüm vatandaşları bayram kutlamalarında buluşup, zafer coşkusunu birlikte yaşamaya davet etti.

YORUMLAR
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Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI - 29 Ağustos 2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: FOÇA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI - 29 Ağustos 2021 - Son Dakika
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