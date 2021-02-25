Foça'da 31 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Foça'da 31 kaçak göçmen kurtarıldı

25.02.2021 23:54

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 16.50 sıralarında Foça ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, Foça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Foça'da 31 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:20 Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss Al-Sadd'a transfer oluyor
20:16 Gelen yok ama giden gidene! Beşiktaş'ta Romain Saiss de takımdan ayrılıyor
20:17 Son Dakika: Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.
20:13 Son Dakika: Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı
20:00 İmamoğlu'nun A Takımı ile gizli darbe toplantısı!
19:56 Gizli toplantıya katılan CHP'li Özgür Özel sessizliğini bozdu: İstişare yaptık, Genel Merkez'in yok saydığı duygusal kopuşa çare arıyoruz
19:43 Son Dakika: Yeni Malatyaspor 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'de olmayacak.
19:38 Son Dakika: Yeni Malatyaspor 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'de olmayacak
19:04 Teklif yapıldı! Attila Szalai, Almanya yolcusu
19:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı kim olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2023 20:49:58. #1.12#
SON DAKİKA: Foça'da 31 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement