Foça'da 34 yıllık dondurmacıda 31 çeşit ürün - Son Dakika

Foça'da 34 yıllık dondurmacıda 31 çeşit ürün

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da klasik usullerle yaptığı dondurmalarıyla ünlü Nazmi Altıntaş, 34'üncü yılında da kendi deyimiyle, 'dükkanının önündeki kuyruğu' eritmeye çalışıyor.

Foça'da 34 yıllık dondurmacıda 31 çeşit ürün, System.String[]

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da klasik usullerle yaptığı dondurmalarıyla ünlü Nazmi Altıntaş, 34'üncü yılında da kendi deyimiyle, 'dükkanının önündeki kuyruğu' eritmeye çalışıyor. Yılın 365 günü açık olan mekanının kapısında bugünlerde kapıda yine kuyruk oluşturan müşterilerini Nazmi usta, "Maskenizi takın, sosyal mesafeyi koruyun" uyarıları ile karşılıyor.

Foça sahilinde 34 yıldır hizmet veren, müşterilerinin büyük bölümünün Giritli sandığı ama aslen Makedonya'dan Türkiye'ye göç etmiş Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olan 59 yaşındaki Nazmi Altıntaş'ın işlettiği Girit Sakız Dondurmacısı, müşterilerin akınına uğruyor. Tatil için Foça'yı tercih eden tatilciler, mevsimine göre kullandığı taze meyvelerden 31 çeşit dondurma yapan Nazmi ustadan dondurma yemeden ayrılmıyor. Nazmi usta, Antep fıstığı, badem, incir, kek, ceviz, cookies, karamel, cappuccino, blue sky, kakao, krokan, sakız, parça çikolata, vanilya, nane, borovinka, çilek, karadut, kayısı, kavun, kivi, yoğurt, limon, muz, meyve kokteyli, böğürtlen, frambuaz, vişne, meyveli yoğurtlu, kabaklı ve tahinli dondurmalarıyla her damak zevkine hitap ediyor. Foça'ya gelenler bu lezzetleri tatmadan geçmiyor.

'YER OLSA 80 ÇEŞİT DONDURMA YAPARIM'

"Koyacak yer olsa 80 çeşit dondurma yaparım" diyen Nazmi usta, ilerleyen günlerde restore edilmiş tarihi eski bir Rum evi olan taş binada, ikinci şubesini açmaya hazırlanıyor. Geçen yıl tezgahının başında geçirdiği kalp krizinin bile kendisini çalışmaktan alıkoyamadığını belirten Altıntaş, "Ben dondurmaya, dondurma bana çok şey kattı. Dondurma hayatımı, dondurma kuyruğundaki sağlıkçı ise kalp krizi geçirdiğimde canımı kurtardı. İşin içinde dondurma varsa üretime devam" dedi.

'ŞİMDİ KABAK ZAMANI, MEYVE ZAMANI'

Nazmi Altıntaş yapımda gösterdiği özeni ve yıllardır süregelen ilgiyi şu sözlerle anlattı:

"Her şeyi gramına kadar ölçülü yaparım. Lezzet hep aynı çıkar. 5 yıl önce dondurmamı yiyen 5 yıl sonra da aynı lezzeti bulur. Süt, salep, şeker, sakız ve çeşitli meyvelerin hep doğalını kullanırım. Ucuz diye hiçbir şeyin kötüsü bu dükkana giremez. Her şeyi kendim yaparım. Son bir yıldır yetiştirdiğim ustamın da desteği var. Ona da önce kaliteyi öğrettim. Taze meyve ve süt kullanırım. Maliyetten kaçmak, kaliteden taviz vermek yok. Boya, katkı maddesi kullanmıyoruz. Limonu bile portakalla sarartırız. Limonun rengini portakal veriyor. Portakal olmazsa limonun kendisini koysanız bile dondurması sararmaz. Eski usulle yapıyor olsak da bazı işleri kolaylaştırmak için küçük teknolojik araçlar da kullanıyoruz. Karıştırıcı, soğutucu gibi. Şimdi kabak ve şeftali zamanı. Kestane kabağının lifsiz yapısı dondurma için ideal. Şimdi bu sebze ve meyveleri kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız."

'YAŞATMAK LAZIM'

Nazmi ustanın müşterilerinden Hasan Doğan, bu tür yerlerin yaşatılması gerektiğini belirtip, "Buradaki dondurma çeşitlerinin lezzetini çok beğeniyorum. Bazen sırf tahinli dondurma yemek için Foça'ya geldiğim oluyor. Nazmi usta gibi değerler ülkemize lazım" dedi. Cansu Akın da, "Foça'ya geldiğimizde aklımıza gelen ilk şey burada dondurma yemek oluyor. Çok lezzetli. Herkese tavsiye ederiz" diye konuştu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden Foça'ya tatile gelen Hülya Kelleli ise, "Bu, Foça'ya dördüncü gelişim. Burayı çok seviyoruz. Her geldiğimizde de Nazmi ustanın dondurmasından beğenerek yiyoruz" dedi.


Makedonya, Altıntaş, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 09:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Foça'da 34 yıllık dondurmacıda 31 çeşit ürün - Son Dakika

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