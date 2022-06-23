Foça'da 37 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 07.10 sıralarında Foça açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 37 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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