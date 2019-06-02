Foça'da 37 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
İZMİR'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeyen hazırlanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:35 Kaynak: DHA
İZMİR'in Foça
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan
'a geçmeyen hazırlanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi
Yelken Kayalıkları Mevkii'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan kaçak göçmenler bulunduğu ihbarını aldı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 11'i Suriye
, 8'i Orta Afrika
, 18'si Kongo
uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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