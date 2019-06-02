Son Dakika Haberleri: Foça'da 37 kaçak göçmen yakalandı
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Foça'da 37 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeyen hazırlanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen yakalandı.

Foça'da 37 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeyen hazırlanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 37 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi Yelken Kayalıkları Mevkii'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan kaçak göçmenler  bulunduğu ihbarını aldı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 11'i Suriye, 8'i Orta Afrika, 18'si Kongo uyruklu olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:35 Kaynak: DHA
İzmir, Yunanistan, Foça, Güncel
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