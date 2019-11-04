Son Dakika Haberleri: Foça'da 42 Afgan göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Foça'da 42 Afgan göçmen yakalandı

Foça'da 42 Afgan göçmen yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen yakalandı.

Foça'da 42 Afgan göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen yakalandı.

Devriye görevindeki Sahil Güvenlik Botu ekibi, dün, Aslan Burnu açıklarında lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta tamamı Afganistan uyruklu 21'i çocuk 42 göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen göçmenler, polise teslim edildi. Göçmenlerin kimlik tespit işleminin sürdüğü kaydedildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:12 Kaynak: DHA
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