Foça'da 51 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
12 dakika önce
İZMİR'in Foça ilçesinde, jandarmanın 'şüphe' üzerine durdurduğu minibüs ve otomobilde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 51 kaçak göçmen ile 3 Türk organizatör yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:58 Kaynak: DHA
İZMİR'in Foça ilçesinde, jandarmanın 'şüphe' üzerine durdurduğu minibüs ve otomobilde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 51 kaçak göçmen ile 3 Türk organizatör yakalandı. Organizatörler, tutuklandı.
Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde önleyici kolluk görevi yapan Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 06 GF 3451 plakalı minibüs ile arkasından gelen 35 ESE 90 plakalı otomobili 'şüphe' üzerine durdurdu. Minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen, otomobilde ise göçmen kaçakçısı 3 Türk yakalandı. İşlemlerinin ardından adlieyeye sevk edilen E.A. (36), H.A. (36 ) ve Ö.Ö. (33) adlı organizatörler, tutuklandı.
Kimlik tespitleri süren kaçak göçmenler ise İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 14 şahıs tutuklandı Diriliş Osman'da aranan kan bulundu! Burak Özçivit'e yeni partner Can Yaman ve tenisçi Maria Sakkari partide tanıştı Almanya'da elinde Türk bayrağı dövmesi bulunan Türk genci okula alınmadı