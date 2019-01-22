Foça'da 633 Kursiyer Asker Seçmen Kütüğünden Düşürüldü

CHP Foça
İlçe Başkanlığının başvurusu üzerine ilçedeki 633 kursiyer askerin seçmen kütüğünden düşürüldüğü bildirildi.
CHP İzmir
İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Seçim Kuruluna ilçede 3 ay boyunca kurs aldıktan sonra görev yerlerine dağılacak olan kursiyer askerlerin seçmen olarak gözükmesine itiraz edildiği ifade edildi.
Eğitim almak üzere ilçeye gönderilen 4 bin 2 uzman erbaşın yerel seçimlerde Foça'da seçmen olarak gözüktüğü kaydedilerek, "kursiyer uzmanların bir kısmının zaten ilçeden ayrıldığı, diğerlerinin de sadece kurs almak için ilçeye geleceği, ilçenin 5 yıllık kaderinin oylanacağı bir seçimde oy kullanmasının kabul edilemeyeceği ve yasal olmadığı" yönündeki itirazın sonuç verdiği aktarıldı.
İl Seçim Kuruluna yapılan itiraz sonucu, 633 kursiyer uzman erbaş seçmenin seçmen kütüğünden düşürülmesine karar verdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Seçim Kurulu, 3 bin 369 kursiyer uzmanın durumunun yasalara uygun olduğu ve bu konudaki itirazın reddine karar verdi. İl Seçim Kurulunun sadece 633 kişinin kayıtlarının silinmesi yönündeki kararını yeterli görmeyen Cumhuriyet Halk Partisi
konuyu Yüksek Seçim Kuruluna taşıdı. Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazda 'Tam Kanunsuzluk sebebiyle, 3 bin 369 kişinin Foça'da seçmen kütüğünden silinmesi' talep edildi."