Foça Belediyesi, vatandaşlara 80 Bin sebze fidesi dağıttı…
FOÇA'DA 80 BİN SEBZE FİDESİ DAĞITIMI
Foça Belediyesi'nin Foça ve Yeni Foça'da gerçekleştirdiği yaklaşık 80 Bin adet sebze fidesinin dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Fide dağıtımına köylerde devam edeceklerini belirten Başkan Fatih Gürbüz; "Pandemi sürecinde yetiştiriciliğin artık hobiden çok ihtiyaca dönmesi evlerimizde fide yetiştiriciliğinin devam edeceğini göstermektedir, bizler de desteğimize devam edeceğiz. "dedi.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Foça'da 80 Bin Sebze Fidesi Dağıtımı - 5 Haziran 2021 - Son Dakika