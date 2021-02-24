Foça'da 9 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Foça'da 9 kaçak göçmen kurtarıldı

24.02.2021 22:05

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 05.35 sıralarında Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Foça'da 9 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Foça'da 9 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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