Foça'da askeri birlik arazisine yıldırım düştü 7 yaralı-2 (yıldırım düşen bölge)

İZMİR'in Foça ilçesindeki orman ve tarım arazilerinin yer aldığı 11 aynı noktada, yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. Yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenifoça Mahallesi'ndeki ormanlık ve tarım alanlarında, bugün saat 08.15 sıralarında, yıldırım düşmesi sonucu yangınlar başladı. 3'ü ormanlık, 8'i tarım alanı olmak üzere 11 ayrı yerde başlayan yangınları söndürmek için orman ekipleri, havadan ve karadan müdahale başlattı. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek verdi. 3,5 saatlik çalışma sonucu tüm yangınlar söndürüldü. Yangının toplam 10 hektarlık alana zarar verdiği belirtildi.