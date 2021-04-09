FOÇA'DA ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI DENİZE DÜŞTÜ: 2 PİLOT SAĞ KURTARILDI - Son Dakika

İZMİR'in Foça ilçesinde eğitim uçuşu için havalanan askeri uçak Ege Denizi'ne düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sağ kurtarılan 2 pilot, hastanede tedaviye alındı.

İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi uçak, bugün saat 10.40 sıralarında Foça açıklarında İngiliz Burnu Orak Adası önlerinde denize düştü. Uçağın düştüğünü gören balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 helikopter, polis, Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçaktaki pilotlar Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz yapılan çalışmayla kurtarılarak sahile çıkarıldı. Burada da hazır bekleyen ambulanslarla pilotlar Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan pilotların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'mızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı."Uçağın düştüğü bölgede ekipleri çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KT-1'LER 2012'DE ALINDI, TEMEL UÇUŞ EĞİTİMİNDE KULLANILIYOREkonomik hizmet ömrünü tamamlayan T-37 jet ve piston motorlu SF-260'ların yerini 2012 yılında alan KT-1, temel uçuş eğitiminde kullanılıyor. KT-1, Korea Aerospace Industries tarafından üretilen Güney Kore yapımı bir eğitim uçağı. Uçak, KAI ve Savunma Geliştirme Ajansı tarafından ortaklaşa geliştirildi. Yüksek performanslı uçak, iki platformu birleştirerek, ekonomik uçuş olanağı sunuyor. KAI'nin tasarladığı uçak, saatte en fazla 574 kilometre hıza çıkabiliyor. PT6-A62 tipi 950 beygir güce sahip motoruyla 11 bin 580 metre yüksekliğe ulaşabiliyor. TAI tarafından bazı parçaları üretilen ve montajı yapılan uçaktan 40 adet alındı.

TEST UÇUŞUNDA ARIZA YAŞANMIŞTIAnkara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) 11-008 kuyruk numaralı Kore tasarımı KT-1'in, 2,5 saat süren ilk test uçuşunu 9 Şubat 2011'de Test Pilotu Murat Özpala ile Uçuş Test Mühendisi Serdar Çora yaptı. Uçak 5 bin 600 metrede burgu hareketi yaparken bir patlama oldu. KT-1 düz uçuşa geçerken, Serdar Çora oturduğu koltuktan fırlayarak paraşütünün açılması ile iniş yaptı. Patlamadan 18 dakika sonra KT-1 piste emniyetle inişini gerçekleştirdi.

FIRLATMA KOLTUĞU NASIL ÇALIŞIYORAskeri, yüksek performanslı uçaklarda kullanılan fırlatma koltukları, her durumda pilotların uçağı emniyetle terk etmelerini sağlıyor. Fırlatma koltuğunun çalışma sistemi ise şöyle: -Atlama kumandası verildiğinde, önce kanopi yani kokpiti örten cam patlıyor.-Roketler koltuğu, paraşütün emniyetle açılacağı 300 metreye kadar fırlatıyor.-Pilotun bayılması gibi risklere karşılık koltuk otomatik olarak paraşüt açıyor.-Yüksek irtifa atlayışları sırasında pilot sandalyedeki oksijen sistemini kullanabiliyor.

-Fırlatma koltuğunda, denize inişler için şişme sal veya hayati idame amaçlı bıçak gibi malzemeler bulunuyor.

(GÖRÜNTÜLER "İZMİR ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI İZMİR FOÇA AÇIKLARINDA DENİZE DÜŞTÜ" BAŞLIĞIYLA GEÇİLDİ)

HABER: İZMİR,