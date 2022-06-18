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Yangında bir üreticiye ait kovanlardaki arılar da telef oldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın, 2 saat içinde kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi. Muğla 'dan istenen uçak ise geri gönderildi.

Kaynak: ANKA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Foça'da At Çiftliği Yakınındaki Tarım Arazisi Yandı - Son Dakika

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