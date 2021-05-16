Yarım asırdır özenle ağları tamir ediyorlar

İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan balıkçılar, neredeyse yarım asırdır özenle ağ tamiri yaparak geçimlerini bu sektörden sağlıyor.

Foça ilçesinde yaşayan balıkçılar, yırtılan, kopan, parçalanan ağları özenle tamir ediyor. Kentte bu işi neredeyse yarım asırdır sürdüren ve geçimini bu sektörden sağlayan balıkçılar da var. 16 yaşında balıkçılığa başlayan 45 yıllık balıkçı Sefer Yolcu (61), sabah saatlerinde başladıkları ağ onarımını akşama kadar devam ettirdiklerini söyledi. Yolcu, "Mayıs sonuna kadar bu bakım sürer. Ondan sonra balıkçıların tekne bakımları başlar" ifadesini kullandı.

"Zor bir meslek, geçinmek çok zor"

Yolcu, "Zor bir meslek; ağları yunuslar parçalıyor, taşa takılıyor. Geçinmek çok zor. Bu iş ancak emekliyken yapılacak bir iş. Çünkü devamlı ağlar yırtılıyor ve masraf çıkıyor. Bakımlarını yaparken ağları seriyoruz, kurutuyoruz, lampasa dediğimiz bezlerin üzerine takıp ağların gözlerini örüyoruz ama çok yırtılıyor. Bizim Foça'nın denizi taşlı, o yüzden çok yırtılıyor. Bu meslek çok zor bir meslek. Foça rüzgar altı bir yer olduğu için ayda 3 ya da 5 kere denize çıkabiliyoruz. Ağları hazır alıyoruz, kurşunları ve mantarları kendimiz takıyoruz. Ağları İstanbul'dan getirtiyoruz, bir de İzmir'den alıyoruz" dedi.

48 yıllık balıkçı Mustafa Kıtı da, "Bir balıkçının ağı sağlam olacak. Bu bakım olmazsa olmazdır. Ağsız balıkçılık olmaz, zarar yaptığın zaman günübirlik çıkarırsın tamirini yaparsın. Eğer günübirlik tamir edilmezse ağ zarar görür. Bizim ruhsatlı teknelerin her sene vizeleri var, bakımı var. Bunlar küçük balıkçıya külfet oluyor" şeklinde konuştu. - İZMİR