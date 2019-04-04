Son Dakika Haberleri: Foça'da Başkan Gürbüz, Mazbatasını Aldı

Foça'da Başkan Gürbüz, Mazbatasını Aldı

18 dakika önce

İZMİR'in Foça ilçesinde, Millet İttifakı'nın adayı olarak belediye başkanı seçilen CHP'li Fatih Gürbüz, mazbatasını ve selefi Gökhan Demirağ'dan görevi devraldı.

Foça'da Başkan Gürbüz, Mazbatasını Aldı, System.String[]
İZMİR'in Foça ilçesinde, Millet İttifakı'nın adayı olarak belediye başkanı seçilen CHP'li Fatih Gürbüz, mazbatasını ve selefi Gökhan Demirağ'dan görevi devraldı.

Uzun yıllar Foça'da seçimi kazanan CHP, Millet İttifakı'nın adayı Fatih Gürbüz ile tekrar başarı elde etti. Foça Belediye Başkanlığı'na seçilen Gürbüz, bugün ilk olarak belediyeye geldi. Selefi Gökhan Demirağ'dan görevi devralan Gürbüz, programın aksamaması için devir teslim törenini temsili olarak önden yaptıklarını söyledi. Başkan Gürbüz, daha sonra partililerle birlikte Cumhuriyet Meydanı'na geçti. Burada Gürbüz ile CHP'liler, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Başkan Gürbüz ile beraberindekiler, daha sonra Hükümet Konağı'ndaki İlçe Seçim Kurulu'na geçti. Devir teslim ile çelenk koyma töreninden program değişikliği nedeniyle haberdar olmadıklarını belirtip, katılamadıklarını söyleyen İYİ Partililer, CHP'lilere sitem etti. Daha sonra İYİ Partililer ve CHP'liler, her birlikte İlçe Seçim Kurulu'na geçti. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Bıyık, Başkan Gürbüz'e mazbatasını verdi. Mazbatalarını alan Gürbüz ve meclis üyeleri, Hükümet Konağı önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:45 Kaynak: DHA

Gökhan Demirağ, Fatih Gürbüz, Cumhuriyet Halk Partisi, Foça, Güncel
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