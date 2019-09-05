Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın (2)
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1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Foça ilçesinde besi çiftlikleri yakınında başlayıp, makilik alana sıçrayan yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:50 Kaynak: DHA
1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'in Foça ilçesinde besi çiftlikleri yakınında başlayıp, makilik alana sıçrayan yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Davut CAN/İZMİR,
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