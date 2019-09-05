Son Dakika Haberleri: Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın (2)
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Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın (2)

3 saat önce

1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜİzmir'in Foça ilçesinde besi çiftlikleri yakınında başlayıp, makilik alana sıçrayan yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın (2), System.String[]

1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'in Foça ilçesinde besi çiftlikleri yakınında başlayıp, makilik alana sıçrayan yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Davut CAN/İZMİR,


İzmir, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:50 Kaynak: DHA
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