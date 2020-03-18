Foça'da cadde ve sokaklar boş - Son Dakika
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Foça'da cadde ve sokaklar boş

6 saat önce

İZMİR'in turistik ilçesi Foça, koronavirüs önlemleri kapsamında iş yerlerinin kapatılmasına yönelik kararlar ve uyarıları dikkate alanların evlerinden çıkmamaları nedeniyle sessizliğe büründü.

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İZMİR'in turistik ilçesi Foça, koronavirüs önlemleri kapsamında iş yerlerinin kapatılmasına yönelik kararlar ve uyarıları dikkate alanların evlerinden çıkmamaları nedeniyle sessizliğe büründü.

Foça'da, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal etkinliklerin ve kursların bir süre önce iptal edilmesi ve bazı dernek lokallerinin önceden kapatılmasının ardından, İçişleri Bakanlığı kararıyla kıraathane, kahvehane, kafe, bar ve eğlence mekanları da geçici süreyle kapatıldı. Önlemler kapsamında ilçede görev yapan askerlerin de birliklerinden dışarı çıkmaması, ilçede cadde ve sokakların boş kalmasına neden oldu.

Küçükdeniz ve Büyükdeniz limanları sahillerinde ve Demokrasi Meydanı çevresinde yer alan iş yerlerinin sandalye ve masalarını toplayarak kapılarına kilit vurması, sokaklarda sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıkan az sayıda kişinin görülmesi, vatandaşların 'Hayalet kent Foça' yakıştırmalarına neden oldu. Açık olan lokanta ve restoranların da çoğunlukla boş kaldığı ve az sayıda kişinin kısa süreli karın doyurmak için uğradığı görüldü. Çevre yerleşim birimlerinden günübirlik geleni çok olan ilçede olta atanların sayısı bile bir elin parmaklarını geçmedi. Açık olmasına rağmen boş kalan iş yerlerinin, çoğunlukla temizlik ve dezenfeksiyon işlemleriyle uğraştığı belirtildi. Bazı iş yerleri koronavirüs nedeniyle kapalı olduklarını belirten yazılı ibarelerle müşterilerine durumu anlatmaya çalışırken bazı işletmeler ise kapılarına '1 Nisan'da Buluşmak Üzere' yazılı not astı. Otellerin önemli bölümünde çevrede çalışan ve çalışmak amacıyla ilçede bulunanlar konaklarken, rezervasyon iptalleri yaşandığı öğrenildi.

'HEM KAMUNUN HEM YEREL YÖNETİMİN ALDIĞI TEDBİRLERİ DESTEKLİYORUZ'

Restoran işletmecisi Taner Acar, tüm dünya ile birlikte Foça'nın da koronavirüsten nasibini aldığını ve insanların korku içinde olduğunu söyledi. Acar, "İnsanlar, evlerinden çıkmıyorlar. Ekonomik bir etkinlikte bulunmuyorlar. Tabii ki, herkes haklı bu konuda. Foça'da önlemlerini almış durumda.  Nerdeyse dünyaya izole olmuş vaziyette. Herhalde tarihinin en sakin günlerini yaşamakta. Esnaf ve turizmcilerimiz dertli.  Gelmeyen insanlar, açılmayan dükkanlar, ödenmeyen ücretler, vergiler, borçlar, kiralar hepimizi kara kara düşündürüyor.  İnanıyorum ki bu zor günler en kısa sürede atlatılacak. Ülkemiz en kısa sürede düze çıkacak. Ekonomimiz ve Foça yine eski günlerine kavuşacak. Hem kamunun hem yerel yönetimin aldığı önlemleri sonuna kadar destekliyoruz.  Atılacak adımlarda yanlarında olmak istiyoruz ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

'SAVAŞLAR, DARBELER, GREVLER BİLE KORONAVİRÜS ETKİSİ YAPMADI'

İlçede 40 yılı aşkın bir süredir turizmcilik ve otel işletmeciliği yapan Sebahattin Karaca da bugüne çok değişik toplumsal olayların olduğu dönemler yaşadığını ama hiçbirinin koronavirüs etkisini yapmadığını söyledi. Karaca, "Turizmin her dalında işletmelerim oldu. Ama bu koronavirüsün ülkemize, ilçemize vurduğu darbeyi hiçbir zaman yaşamadık. Özellikle Körfez krizi, grevler, lokavtlar, toplumsal olaylar çok iptali beraberinde getirdi, ama hiçbirini, bu virüsün etkisi kadar büyük yaşamadık. 2020 yılında başta Almanya ve Norveç gibi ülkelerden çok sayıda rezervasyonumuz vardı.  Bunların önemli bir bölümü ileri tarihlere ertelenirken, bir bölümü iptal oldu. Sonuç itibariyle 2020 turizm sezonu geçmiş yıllardaki gibi olmayacak. Çok sancılı, çok sıkıntılı bir yıla girdik. Turizmciler, kelimenin tam anlamıyla şok yaşamakta. Sıkıntı yaşamakta. Bu sıkıntıların aşılması için mutlaka hükümetten destek beklemekteyiz. Personel ve işletme giderleri için destek ve teşvik ve ucuz kredi beklemekteyiz. Ancak bunlar olursa önümüzdeki yıllar için ayakta durabiliriz. Bu yıl ne olacağı belli değil. Gelecek yıllarda çok büyük kayıplarımız olur. Dünya ile rekabete giremeyiz" diye konuştu.

Öte yandan Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de asayişi sağlamanın yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereğince kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.


İçişleri Bakanlığı, Demokrasi Meydanı, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:20 Kaynak: DHA

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