Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Son Dakika

Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz

6 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesinde, bir grup çevreci, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinde, bir grup çevreci, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

Foça'da yaklaşık 100 kadar çevreci, bugün saat 13.30'da Atatürk Mahallesi, Aşıklar Caddesi'ndeki Foça Çevre Müdürlüğü'ne gelerek, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz için dilekçe vermek istedi. Koridorda sıraya giren çevrecilere görevliler, "Burası İlçe Müdürlüğü değil, temsilcilik. Kayıt memuru ve evrak sistemi olmadığı için dilekçelerinizi kabul edilemeyeceğiz" dedi. Bunun üzerine çevreciler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Grup, binanın girişindeki tabelada 'çevre' ibaresinin yer aldığını hatırlatıp, çözüm üretilmesini istedi. Görevlilerin yaptığı görüşmeler sonucunda dilekçelerin Foça Kaymakamlığı aracılığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilebileceği belirtildi. Bunun üzerine çevreci grup Hükümet Konağı'na geçip, Kaymakamlığa dilekçelerini teslim etti. Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi  Başkanı Ezgi Levent, Foçalılar olarak hep birlikte 'Ya Kanal ya İstanbul' diyerek dilekçe vermeye geldiklerini söyledi. Levent, "Kanal İstanbul'u istemiyoruz. Ekolojik yıkım olacağını düşünüyoruz" dedi.

Foça Çevre Müdürlüğü'nce dilekçelerinin alınmamasını eleştiren Fırat Korkmaz da "Bakın tabelasında da görüldüğü gibi buranın bir şube müdürlüğü olduğu yazıyor. İçeride çalışanların bundan dahi haberi yok. Asgari ücret açıklandı. 2 bin 340 lira. Buna paramız yok dediler. Ama 75 milyar liralık Kanal İstanbul yapmaya çalışıyorlar. Buna tüm halk olarak karşı çıkıyoruz" diyerek, tepkisini dile getirdi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü
İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı

Son Dakika Haberleri
23:35 İDOB, Zorlu PSM'de yeni yıl konseri verdi - Son Dakika
23:34 (Ek Bilgiyle)İDO VE BUDO'dan fırtına iptalleri - Son Dakika
23:31 (Ek Bilgiyle)İDO VE BUDO'DAN FIRTINA İPTALLERİ - Son Dakika
23:30 Bakan Kasapoğlu'ndan AK Parti Hatay İl Başkanlığına ziyaret - Son Dakika
23:30 Alaşehir'de kar yağışı kırsal mahallelerde ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika
22:58 Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:37:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Foça'da çevrecilerden Kanal İstanbul ÇED Raporu'na itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]