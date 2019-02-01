Foça'da Çocuk Şenliği

Eğitim-öğretimin yarıyıl tatiline girmesini fırsat bilen Foça Belediyesi, Foça ve mahallelerinde yaşayan çocukların tatillerinin verimli ve eğlenceli geçmesi için bir dizi etkinlik düzenledi.

Ilıpınar, Bağarası ve Yeni Foça'dan sonra çocuk şenliğinin sonuncusu Foça'da düzenlendi.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğe çocukların ilgisi büyük oldu.

Sihirbaz gösterileri, "Birlikte Oynayalım" isimli oyun gibi etkinliklere eşlik eden çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.