Foça'da Cüruf Depolama Alanında Yangın

İZMİR'in Foça
ilçesindeki cüruf ve termik santral kül depolama alanında, yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, bölgeden yükselen küller yerleşim yerlerine ulaştı.
Kırsal Ilıpınar Mahallesi'nin ormanlarla çevrili Gölyüzü mevkisinde bulunan cüruf ve termik santral kül depolama alanında, bugün saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi ve başlayan yağmurun da etkisiyle, yangın saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgeye yakın yerleşim yerlerini duman sardı. Ayrıca bölgeden yükselen küller Foça'nın Gencelli, Cumhuriyet, Ilıpınar, Kozbeyli ve Aliağa
'nın Horozgediği mahallelerine kadar ulaştı. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP) sözcüsü Bahadır Doğutürk, bölgedeki sanayileşme ve kirliliğin insan yaşamını tehdit eder hale geldiğini belirterek, "Çevrede çok büyük bir alanın üzeri simsiyah dumanla kaplandı. Sıkılan sularla zehirli atıklar, yer altı sularına karışmaya devam ediyor. Bölge sahipsiz. Yetkililer duruma acilen müdahale etmeli. Cüruf alanı ve çevreyi kirletici etkisi olacak yeni fabrikalar, tesisler kurulmasına izin verilmemeli. Kirlilik yaratanların bölgeden çıkarılması sağlanmalı" dedi.
- İzmir