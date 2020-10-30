Foça'da, depremde hasar gören 6 binadan 3'ü ekiplerce yıkıldı - Son Dakika

Foça'da, depremde hasar gören 6 binadan 3'ü ekiplerce yıkıldı



İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Foça'da hasar gören 6 binadan 3'ü tehlike oluşturduğu gerekçesiyle ekiplerce yıkıldı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen yıkım sırasında zaman zaman artçı sarsıntılar da yaşandı.

Saat 14.51'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar olan depremde 5'i ilçe merkezindeki Fevzipaşa Mahallesi'nde, biri ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Yenifoça Mahallesi'nde toplam 6 bina hasar gördü. Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan hasarlı binaların 3'ü çevresine tehlike oluşturduğu ve meydana gelebilecek artçı depremlerde yıkılma ihtimalleri olduğu için Foça Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Binaların tamamının tarihi taş yapı olduğu ve içinde yaşayan olmadığı öğrenildi.

Bina çevrelerinin emniyetli hale getirilmesi ve yıkım çalışmalarına nezaret eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, bütün ilçelerde olduğu gibi Foça'da da hasarlar oluştuğunu söyledi. Fatih Gürbüz; "İlçemizde 6 tane eski kagir rum evi hasar ve yıkım gördü. Bu binaların daha fazla sıkıntı yaratmaması, tehlike arz etmemesi için gerekli önlemleri alıyoruz. İzmir ve tüm ilçelerimizde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.