Foça'da eczanelerde koronavirüs önlemi - Son Dakika
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Foça'da eczanelerde koronavirüs önlemi

6 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesinde hem çalışanların, hem müşterilerin koronavirüsten korunması amacıyla reçete sahipleri eczanelere tek tek alınıp, kolonya ve dezenfektan ikram ediliyor.

Foça'da eczanelerde koronavirüs önlemi, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinde hem çalışanların, hem müşterilerin koronavirüsten korunması amacıyla reçete sahipleri eczanelere tek tek alınıp, kolonya ve dezenfektan ikram ediliyor. Eczane içinde ise çekilen şeritlerle 1 metrelik sosyal mesafeden hizmet veriliyor.

Foça Küçükdeniz Limanı sahili Reha Midilli Caddesi üzerinde bulunan bir eczane, koronavirüs önlemleri kapsamında girişini daraltarak, uyarı levhası koydu. 'Sağlığımız İçin Lütfen İçeride 1 Kişi Olacak Şekilde Hizmet Alalım' yazılı uyarıyı görenler, içeriye tek tek girerken, sıra beklerken ise dışarıda kendileri için hazırlanmış plastik koltuk ve sandalyelerde deniz manzarasını seyrediyor.

'İLACA ERİŞİMDE ECZANE TEDBİRİ'

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir durumdan geçildiğini ve hep birlikte bir sağlık savaşı verildiğini belirten eczane kalfası Atilla Çolak, hem kendileri, hem müşterilerin sağlığı için ilaca erişimde bazı tedbirler aldıklarını söyledi. Çolak, "Müşterilerimizi teker teker içeri alıyoruz. Kendilerine dezenfektan ikram ediyoruz. Çalışanlar olarak maske ve eldiven takıyoruz. Aramızda en az bir metre mesafe kalacak şekilde çektiğimiz şeridin diğer tarafından işlemlerini yapıyor ve ilaçlarını veriyoruz. Onlardan da uygulama hakkında çok olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

Eczaneye reçetesindeki ilaçları almaya gelen Beyhan Erdoğan'da uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi. Erdoğan, "İlaç almak için gelenleri tek tek içeri alıyorlar. İçeride şerit çekmişler. İyi bir uygulama. Teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçedeki diğer eczanelerde de koranavirüs salgını nedeniyle benzer önlemler alındı.


Koronavirüs, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:11 Kaynak: DHA

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