FOÇA'DA FİDAN DİKİM ŞENLİĞİ - 5 Eylül 2021 - Son Dakika

FOÇA'DA FİDAN DİKİM ŞENLİĞİ

Foça Belediyesi ve İzmir Yardım Ekibi tarafından 5 Eylül Pazar günü fidan dikim şenliği düzenlendi. Cemil Midilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki alana, zeytin ve meyve ağaçları dikildi.

Yeni fidanlarla yeni umutlar yeşerttik

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Fidan dikimi şenliğimizde 250 tane zeytin ve 30 tane meyve ağacı fidanlarımızı diktik. Yeni fidanlarla yeni umutlar yeşerttik. Bu güzel Pazar gününde aramızda küçük yaştaki kardeşlerimizi görmek ve onlara örnek olabilmek bizim için artı bir sevinç kaynağı oldu. Fidan Dikim Şenliğimizi birlikte düzenlediğimiz İzmir Yardım Ekibine ve proje sorumlusu Sayın Şükrü Üzcan'a, CHP Foça İlçe Başkanı Sayın Ayla Yılmaz'a, Pina İzcilik Kulübü'ne, sevgili öğrencilerimize ve ailelerine, katılan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. "dedi.

İzmir Yardım Ekibi

Başkan Fatih Gürbüz'e teşekkür eden İzmir Yardım Ekibi proje sorumlusu Şükrü Üzcan, İzmir Depreminin hemen sonrasında kurulan ve farklı meslek grubundan birçok üyesi bulunan İzmir Yardım Ekibinin; İzmir, Foça ve çevre ilçelerde etkinlikler düzenlemeye ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye devam edeceğini belirtti.

Küçük İzciler de Fidan Dikim Şenliğindeydi

Pina İzcilik Kulübü bünyesinde Foça'da bulunan Truva İzci Oymağı ve Robenson Kardeşler İzci Oymağı'ndan 13 izci ve 3 aday izci de Kulüp Önderi Türkan Hızlı ile birlikte fidan dikme faaliyetine katıldı.