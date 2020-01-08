Foça'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı - Son Dakika
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Foça'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı

7 saat önce

Foça'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdıİZMİR'in Foça ilçesinde, dün (salı) akşam saatlerinde şiddetini arttıran ve gece boyunca süren fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Foça'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı

İZMİR'in Foça ilçesinde, dün (salı) akşam saatlerinde şiddetini arttıran ve gece boyunca süren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ağaçlar kökten sökülürken, 2 küçük tekne battı, bazı tekneler sahile sürüklenerek hasar gördü. Bazı iş yerlerinin direkli tanıtım panoları devrildi.

Foça'da, dün akşam saatlerinde başlayan gece boyunca şiddetini arttırarak devam eden ve hızı zaman zaman 80 kilometreye yaklaşan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçe merkezindeki Mersinaki Caddesi Hükümet Konağı civarında bir ağaç köküyle birlikte devrildi. İlçenin çeşitli yerlerinde çok sayıda ağacın dalları kırılıp, sokak ve yollara düştü. Büyükdeniz Limanı mevkisinde balıkçı barınağı dışında şamandıralara bağlı 2 küçük tekne battı. 3 adet tekne sahile sürüklenerek hasar gördü. Ege Denizi ve İzmir Körfezi'nde avlanan büyük balıkçı (gırgır) tekneleri Foça Balıkçı Barınağı'na bağlayarak fırtınanın geçmesini beklemeye başladı. Fevzipaşa Mahallesi'nde bir iş yerinin 8 metre yüksekliğindeki demir direğe monteli tanıtım panosu devrildi. Önceden alınan önlemler sayesinde yaşanması muhtemel olumsuzluklar sınırlı sayıda kalırken, devrilen ağaçlar, kırılan dallar Foça Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede kaldırılarak ulaşımın etkilenmemesi sağlandı. Fırtına ve yağmur nedeniyle kapanan bazı dere ağızları ve yağmur suyu kanallarının İZSU ekipleri tarafından açılması işlemleri devam ediyor.

Bugün öğle saatlerinde rüzgar şiddetini azalttığı görüldü.

Foça'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı

İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:42 Kaynak: DHA
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