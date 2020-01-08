Foça'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Foça'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı - Son Dakika

Foça'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı

6 saat önce

İZMİR'in Foça ilçesinde, dün (salı) akşam saatlerinde şiddetini arttıran ve gece boyunca süren fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Foça'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinde, dün (salı) akşam saatlerinde şiddetini arttıran ve gece boyunca süren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ağaçlar kökten sökülürken, 2 küçük tekne battı, bazı tekneler sahile sürüklenerek hasar gördü. Bazı iş yerlerinin direkli tanıtım panoları devrildi.

Foça'da, dün akşam saatlerinde başlayan gece boyunca şiddetini arttırarak devam eden ve hızı zaman zaman 80 kilometreye yaklaşan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.  İlçe merkezindeki Mersinaki Caddesi Hükümet Konağı civarında bir ağaç köküyle birlikte devrildi. İlçenin çeşitli yerlerinde çok sayıda ağacın dalları kırılıp, sokak ve yollara düştü. Büyükdeniz Limanı mevkisinde balıkçı barınağı dışında şamandıralara bağlı 2 küçük tekne battı. 3 adet tekne sahile sürüklenerek hasar gördü. Ege Denizi ve İzmir Körfezi'nde avlanan büyük balıkçı (gırgır) tekneleri Foça Balıkçı Barınağı'na bağlayarak fırtınanın geçmesini beklemeye başladı. Fevzipaşa Mahallesi'nde bir iş yerinin 8 metre yüksekliğindeki demir direğe monteli tanıtım panosu devrildi. Önceden alınan önlemler sayesinde yaşanması muhtemel olumsuzluklar sınırlı sayıda kalırken, devrilen ağaçlar, kırılan dallar Foça Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede kaldırılarak ulaşımın etkilenmemesi sağlandı. Fırtına ve yağmur nedeniyle kapanan bazı dere ağızları ve yağmur suyu kanallarının İZSU ekipleri tarafından açılması işlemleri devam ediyor.

Bugün öğle saatlerinde rüzgar şiddetini azalttığı görüldü.


İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
22:21 Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı - Son Dakika
22:21 METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANIYOR - Son Dakika
22:21 Gaziantep şehit ateşi gaziantep'e düştü - Son Dakika
22:17 'Dünden bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç' Sempozyumu'nun sonuçları kitap haline geldi - Son Dakika
22:16 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapanış töreni - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 22:24:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Foça'da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]